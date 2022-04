Il Lecce batte il Pisa 2-0. In 24 mila spingono i giallorossi verso la Serie A

LECCE 2

PISA 0

Marcatori: 18' Lucioni, 85' Faragò

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey (74' Calabresi), Lucioni, Dermaku (74' Tuia), Gallo; Gargiulo (74' Faragò), Hjulmand, Blin (78' Bjorkengren); Strefezza (81' Listkowski), Coda, Di Mariano. All. Baroni

Pisa (4-3-1-2): Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto (82' Cohen); Mastinu (71' De Vitis), Nagy, Marin; Benali (60' Sibilli); Torregrossa (60' Lucca), Puscas (82' Masucci). All. D'Angelo

Arbitro: Luca Pairetto

Note: Ammoniti: Marin (P), Gallo (L), Coda (L), Tuia (L), Caracciolo (P), Leverbe (P); angoli 4-2; recupero 0' e 5'

Tutti in piedi. La rincorsa continua. La Serie A quasi la si tocca con le mani a Lecce. Una stagione da ricordare che deve avere assolutamente un lieto fine. Da mettere in cornice, per guardarla ogni tanto, per rivivere, viaggiando nel ricordo, gli attimi, i passaggi di un’annata trionfale. L’intera città ha abbracciato oggi suoi eroi con le bullonate a cui chiede la Serie A. Un bagno di folla al "Via Del Mare" con oltre 24 mila spettatori, una bolgia. Pronto a festeggiare la promozione un territorio intero. In piazza, nei vicoli c'è solo il giallorosso. Sono il lato forse più rustico, romantico del calcio. Con quella dimensione che fa dell’appartenenza ai colori uno stimolo impareggiabile per chi gioca ed una fede indiscussa per chi tifa.

Con il Pisa, nonostante la forza dell'avversario, non c'è stata partita. Predominio giallorosso praticamente totale: i padroni di casa arrivano per primi su tutti i palloni vaganti in mezzo al campo. Al 18' Lucioni porta in vantaggio i salentini. Nel finale di gara arriva anche il punto esclamativo per i padroni di casa, che con Faragò trovano il raddoppio che mette la parola fine all'incontro e spinge il Lecce definitivamente verso la Serie A.

© Riproduzione riservata