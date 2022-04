Il Bari cede alle motivazioni del Palermo che chiude al terzo posto

Le motivazioni del Palermo superano troppo quelle del Bari. La squadra siciliana si impone per 2 a 0 al San Nicola e con i 3 punti in camera ti guadagna una posizione nella griglia play-off passando dal quarto al terzo posto, complice la sconfitta in attesa dell'Avellino a Foggia. Un successo meritato per i rosanero che sul piano della determinazione, della grinta e del ritmo sembrano sempre superiori ai biancorossi ormai appagati dalla promozione ottenuta già tre settimane fa. Il Palermo assume le redini dell'incontro fin dalle prime battute arrivando spesso nell'aria barese: il risultato si sblocca al 25', con una prodezza di Floriano bravo a spedire il suo destro a volo all'incrocio dei pali. Il Bari e prova a reagire ma l'energia e le idee per creare difficoltà gli avversari mancano. Solo a fine primo tempo Scavone tira al lato la più nitida opportunità costruita dei biancorossi. I padroni di casa si scuotono un po' nella ripresa che cominciano con un piglio più attivo. Ci prova soprattutto Antenucci Ma la sua conclusione e deviata dal portiere Massolo. La reazione barese però è stroncata al 15': il Palermo guadagna una punizione e sulla battuta di Cesare incoccia con la mano procurando ai rosanero il rigore. Dagli 11 metri il capocannoniere del girone C Brunori realizza la 25esima rete in campionato. Il gol che chiude la contesa il Bari non ha più la forza di reagire è il Palermo porta a casa il risultato che le consentirà di cominciare i play-off direttamente dal primo turno di fase nazionale. Un buon viatico che può portare i siciliani a sognare la promozione in serie B. Al Bari resta la splendida festa promozione con la consegna della Coppa spettante alla prima classificata del girone C, in uno scenario meraviglioso quasi 26 mila spettatori costituiscono il nuovo record di affluenza per la serie C 2021-22. Uno scenario che deve spingere la società Varese a proseguire la scalata verso la massima categoria.

Bari-Palermo 0-2

Marcatori: 25'Floriano (P), 15' st. Brunori (r)(P).

Bari (4-3-1-2): Frattali 6,Belli 5,5,Di Cesare 6, Terranova 5,5, Mazzotta 5; Mallamo 6(40' st. Bianco s.v.),Maiello 5,5(29' st. Gigliotti 6), Scavone 5 (1'st.D'Errico 5,5);Botta 5 (19' st

Galano 5); Antenucci 5,5,Cheddira 5 (1' st. Citro 6).(Polverino, Celiento, Ricci, Misuraca, Simeri, Paponi).All. Mignani.

Palermo (4-2-3-1): Massolo 6,5, Accardi 6,5,Lancini 6,5,Marconi 6,5(27' st.Perrotta 6),Crivello 6,5;Dall'Oglio 6,5, (14' st.Damiani 6),De Rose 6,5;Valente 6,5(15'st.Silipo 6),Fella 6,Floriano 7(35'st.Odjer); Brunori 7 (14'st.Soleri 6). (Pelagotti, Buttaro, Doda). All. Baldini.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

Note: spettatori 25.872. Espulsi: Nessuno. Ammoniti: Di Cesare, Terranova (B),Crivello, De Rose, Dall'Oglio (P).

