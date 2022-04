Bari-Palermo, colpo d'occhio spettacolare: “galletti” sazi, rosanero per il secondo posto

Uno spettacolo da serie A. Bari-Palermo sarà la degna copertina della promozione biancorossa in serie B. Il record di pubblico ad un passo, musica dal vivo, il ritorno di tante famiglie al San Nicola. Non bisogna, però, sottovalutare l’aspetto strettamente “di campo”. Pur essendo già aritmeticamente promosso da due giornate, il Bari è chiamato a vincere contro i rosanero non soltanto per ricambiare l’amore della sua gente, ma anche per onorare il campionato, in un incontro con una posta in palio di rilievo. Il Palermo, infatti, è già matematicamente quarto, ma resta in corsa sia per il secondo, sia peer il terzo posto. Insomma, una corsa fondamentale nella quale la formazione di Michele Mignani dovrà essere arbitro inflessibile. Per tale ragione, il tecnico ligure schiererà la migliore formazione possibile (l’infortunato Pucino è l’unico indisponibile). Pertanto, secondo il 4-3-1-2, Frattali è favorito su Polverino in porta, mentre in difesa Belli agirà a destra, Ricci a sinistra, con Terranova, Gigliotti e Di Cesare in lizza per i due posti da centrali. A centrocampo, probabile che sia riproposto il terzetto composto da Maita, Maiello e D’Errico. Dubbio sul trequartista: Botta è in progresso, ma l’autonomia dell’argentino è da verificare. Si propone pure Galano: possibile che i due diano vita ad una staffetta, senza trascurare le candidature di Mallamo e Citro, adattabili tra le linee. In attacco, intoccabile Antenucci: al suo fianco, potrebbe rivedersi Cheddira, ma sperano pure Simeri e Paponi, nonché lo stesso Citro.

Le probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): 1 Frattali, 24 Belli, 26 Terranova, 3 Gigliotti, 31 Ricci; 4 Maita, 17 Maiello, 14 D’Errico; 19 Galano; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A Disp: 13 Polverino, 5 Celiento, 6 Di Cesare, 99 Mallamo, 8 Bianco, 29 Scavone, 21 Misuraca, 10 Botta, 9 Simeri, 88 Paponi, 18 Citro). All. Mignani.

Palermo (4-2-3-1): 1 Pelagotti, 4 Accardi, 29 Lancini, 15 Marconi, Crivello; 20 De Rose, 11 Dall’Oglio; 30 Valente, Fella, 27 Soleri; 9 Brunori. A Disp: 12 Massolo, 22 Grotta, 25 Buttaro, 21 Damiani, 77 Doda, 19 Odjer, 33 Perrotta, 10 Silipo, 7 Floriano. All. Baldini.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

