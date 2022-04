Verso Bari-Palermo: Mignani in conferenza con lo staff al completo. Prevendita oltre quota 15mila

Ultima conferenza della regular season per Michele Mignani, in vista del match di domenica contro il Palermo (al San Nicola, alle 17,30): il tecnico biancorosso parla insieme al suo staff al completo. Un modo per condividere la promozione in serie B con i suoi più stretti collaboratori: l’allenatore in seconda Simone Vergassola, il responsabile dei preparatori atletici Giorgio D’Urbano, il preparatore atletico Francesco Saverio Cosentino, il preparatore dei portieri Roberto Maurantonio, i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco. “Siamo qui insieme perché ogni giorno abbiamo lavorato fianco a fianco per raggiungere il nostro risultato: è stata un’annata intensa, in cui tutti si sono impegnati al massimo”, afferma il mister biancorosso. Che poi entra nelle pieghe della sfida ai rosanero.

“E’ l’ultima gara in casa della stagione regolare, ma non dobbiamo mollare la tensione. Il Palermo ha bisogno di punti per provare a migliorare la sua posizione nella griglia playoff, quindi dobbiamo rispettare ogni concorrente, senza fare sconti. Inoltre, vogliamo chiudere al meglio davanti al nostro pubblico. Ci sono ancora margini di miglioramento: siamo diventati più solidi, ma realizziamo meno reti. Dobbiamo concretizzare maggiormente la mole di lavoro prodotta”. Il ds Ciro Polito ha paragonato il tecnico genovese a Stefano Pioli, capolista in serie A con il Milan. “Ringrazio il direttore – risponde Mignani -, ma l’accostamento non regge. Pioli è stato il mio allenatore a Grosseto, è al vertice del calcio italiano da tempo, insomma di strada ce ne passa…”.

I biancorossi non accusano particolari defezioni: unico indisponibile è Raffaele Pucino, recentemente operato al ginocchio. Procede a buon ritmo la prevendita per la gara: superati i 15mila tagliandi staccati. Il record stagionale di presenze, sancito con oltre 24mila presenze in Bari-Fidelis Andria, è quindi alla portata.

