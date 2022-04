Il Lecce cerca il pass per la Serie A in casa della Reggina

La Serie A potrebbe essere più vicina oggi per il Lecce di Baroni, che sarà impegnati alle ore 15 in casa della Reggina. Una gara di vitale importanza per i salentini, che non possono permettersi passi falsi in questo momento decisivo per la promozione diretta nella massima serie.

Come al solito sarà un Lecce a trazione anteriore, mister Baroni non vuole assolutamente cali di concentrazione da parte dei suoi. Con la Reggina sarà l'ennesimo esame per Coda e soci.

