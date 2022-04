Vittoria ancora rimandata per la Fidelis Andria: è 0-0 con il Monterosi

FIDELIS ANDRIA-MONTEROSI 0-0

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco; Monterisi (74' Benvenga), Riggio, Alcibiade, Carullo (78' Ortisi); Risolo, Urso; Gaeta (50' Di Piazza), Bubas, Casoli; Messina (50' Sorrentino). A disposizione: Vandelli, Donini, Benvenga, De Marino, Legittimo, Bortoletti, Bolognese, Ciotti, Tulli, Ortisi, Sorrentino. Allenatore: Di Leo

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Rocchi; Verde (73' Cancellieri), Adamo (83' Milani), Parlati, Buglio, Tonetto; Costantino (73' Caon), Artistico (73' Luciani, 92' Ekuban). A disposizione: Daga, Basile, Borri, Cancellieri, Caon, D’Antonio, Luciani, Franchini, Milani, Ekuban. Allenatore: Menichini

ARBITRO: Sig. Panettella di Gallarate.

NOTE: Ammoniti: 8' Riggio (FID), 11' Bubas (FID), 43' Piroli (MON), 76' Carullo (FID), 88' Cancellieri (MON), 91' Risolo (FID). Angoli: 9-1. Recupero: 0' pt e 5' st

Bisogna vincere per acquisire il quart'ultimi posto e quindi miglior posizione nei play-out, invece è 0-0 contro il Monterosi con la Fidelis Andria che blinda il terz'ultimo posto. Niente vittoria per la Fidelis Andria del duo tecnico Di Leo-Di Bari che non va oltre il pareggio contro il Monterosi Tuscia. Pugliesi comunque sicuri della terz'ultima posizione in classifica per effetto della sconfitta interna della Paganese contro il Picerno, ospiti settimi e certi della partecipazione ai playoff. Tanto sfortuna in casa biancoazzurra con due legni colpiti da Urso. Ai punti la Fidelis Andria meritava decisamente la vittoria.

