Pink Bari, ora è crisi: sconfitta interna con la Torres

Pasqua amarissima per la Pink Bari che nel recupero della penultima giornata di andata (il 16esimo turno non si disputò lo scorso gennaio a causa dell’aumento di contagi da coronavirus) perde malamente in casa contro la Torres per 1-2, certificando una seconda parte di stagione davvero deludente. Le biancorosse si sono ormai da tempo allontanate dalla vetta che vale la promozione in serie A: ormai sono 15 i punti di distacco dalla capolista Brescia. Ma ciò che più preoccupa è l’incapacità delle ragazze allenate da Cristina Mitola di reagire e concludere degnamente la stagione. La sconfitta contro la formazione sarda, impelagata nella lotta per non retrocedere e salita con questi tre punti all’ottavo posto, è la prova del periodo difficile per la Pink che continua a faticare maledettamente nel trovare la via del gol. Più determinata, convinta e concentrata la Torres che impone il suo gioco fin dalle prime battute, trascinata dall’attaccante Gomes, abile a procurarsi un rigore già dopo 10’. Dagli undici metri, Lombardo sigla il vantaggio. Le pugliesi hanno sfiorato il pareggio con Maffei, ma anche rischiato di subire il raddoppio con le occasioni create da Lombardo, Marenic e ancora Gomes. Proteste baresi solo a fine primo tempo, per una rete annullata a Di Criscio, in fuorigioco. Avvio di ripresa, però, shock per le padrone di casa che dopo 4’ hanno subito il raddoppio, causato ancora dalla verve di Gomes che ha costretto il portiere Shore ad atterrarla propiziando il secondo penalty di giornata: dal dischetto, ancora Lombardo è implacabile. Solo sotto di due reti, la Pink si sveglia colpendo la traversa su punizione di Strisciuglio e trovando all’84’ con Spyridonodou il gol della speranza. A nulla, però, è valso il forcing finale. La Pink scende così al sesto posto rimanendo a quota 31: il prossimo impegno è per mercoledì 20, in trasferta contro la capolista Brescia.

