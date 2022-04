Pari e patta tra Virtus Francavilla e Foggia. Gli ospiti pareggiano nel finale

VIRTUS FRANCAVILLA-FOGGIA 2-2

MARCATORI: 16′ Merola (F), 45′ Perez (VF), 67′ rigore Maiorino (VF), 88′ Garofalo (F)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Franco, Toscano, Ingrosso (68′ Del Vino); Maiorino (68′ Ventola), Perez; Patierno (83′ Prezioso). A disposizione: Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Prezioso, Ventola, Padovano, Rizzo, De Maria, Poletì. Allenatore: Roberto Taurino.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni (61′ Martino), Girasole, Petermann, Rizzo, Rocca, Di Paolantonio (61′ Garofalo), Gallo, Di Grazia (61′ Nicolao), Merola, Curcio. A disposizione: Volpe, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Garofalo, Turchetta, Tuzzo, Martino, Nicolao. Allenatore: Zdenek Zeman.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1.

NOTE: Terreno in erba sintetica. Ammoniti Ingrosso (VF), Rizzo (F), e Petermann (F). Angoli 6-4. Recuperi 2 pt e 4 st

Pari e patta, giusto così. Risultato che va bene e premia il Foggia che resta in zona play-off dopo aver acciuffato il pareggio nel finale di gara. Vantaggio del Foggia al 16' con Rizzo che crossa dalla sinistra al centro per Merola che insacca il pallone in rete. Al 45′ pareggio della Virtus Francavilla con Maiorino che mette il pallone al centro per Perez che insacca il pallone in rete. Al 65′ rigore per la Virtus Francavilla con un fallo di Petermann su Caporale in area di rigore. Al 67′ raddoppio della Virtus Francavilla con Maiorino che dal dischetto non sbaglia e insacca il pallone in rete. All’88′ pareggio del Foggia con Gallo che mette il pallone al centro per Garofalo il quale di testa colpisce il pallone in raso terra e termina in rete.

