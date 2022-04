Foggia, con Virtus Francavilla e Avellino vietato sbagliare per centrare i playoff

Due gare da non sbagliare per il Foggia di Zeman: con Virtus Francavilla in trasferta e Avellino allo Zaccheria saranno due gare decisive per i play-off. Mai come in questo momento assumono di vitale importanza i due punti di penalizzazione, che il club di Viale Ofanto dovrebbe vedersi restituire, oltre che la ricerca del maggior numero di punti da raccogliere nelle ultime due sfide che mancano al termine della stagione regolare. Ed è questo il momento in cui probabilmente bisognerà rimanere tutti uniti per raggiungere l’obiettivo minimo di questa stagione e non vanificare tutto il lavoro fatto da Zeman e i suoi che, sul campo, stanno dimostrando di meritare ampiamente la partecipazione alla roulette degli spareggi promozione.

Intanto per la trasferta in casa della Virtus Francavilla da valutare le condizioni di Ferrante. Proprio la vittoria dei corallini ha accorciato di molto la classifica nella zona playoff che, dai 50 punti del Monterosi fino ai 46 punti del Picerno, attualmente fuori dalla griglia spareggi, vede impegnate cinque compagini per quattro posti a centottanta minuti dal termine della stagione regolare.

© Riproduzione riservata