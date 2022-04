Bari, le motivazioni di Mignani: “A Taranto per vincere: è il derby più antico di Puglia”

Non cala la tensione, Michele Mignani. Malgrado la promozione già in cassaforte, l’allenatore del Bari vuole chiudere al meglio il campionato. E il derby con il Taranto, in programma sabato 16 aprile allo stadio Iacovone (alle 17,30) rappresenta senza dubbio un’occasione speciale. “Teniamo in particolar modo a questa sfida”, afferma Mignani “Ho letto che si tratta del derby più antico e sentito di Puglia: un match che per la nostra tifoseria è particolarmente importante. Perciò, vogliamo assolutamente regalare al nostro pubblico un’altra gioia. In queste ultime settimane la loro presenza è stata straordinaria: piuttosto, a Taranto ci mancheranno enormemente. Dispiace che partite così attese siano prive della cornice più suggestiva. Escludendo il pubblico dagli stadi, il calcio perde la sua essenza. Ma a maggior ragione, ci impegneremo per vincere. Lo faremo per loro, per rinfrancarli dell’impossibilità di esserci vicino”. Oltre la posta in palio nel singolo incontro, l’allenatore dei Galletti pone l’accento su un altro obiettivo che il Bari vuole perseguire in questi ultimi due turni di regular season. “Volevamo superare gli 80 punti in classifica”, svela. “Purtroppo, con i quattro punti sottratti dall’esclusione del Catania, potremo al massimo raggiungere questa quota. Ma è fondamentale mantenere le motivazioni alte: siamo professionisti, il campionato va onorato fino all’ultimo”.

© Riproduzione riservata