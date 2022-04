Derby Taranto-Bari, tutti i ballottaggi del tecnico Michele Mignani

Sarà partita vera. Lo stadio Iacovone è praticamente “sold out” per il derby tra Taranto e Bari, in programma sabato 16 aprile alle 17,30. La sfida più antica di Puglia, la rivalità più sentita tra le tifoserie merita il massimo impegno da parte delle due squadre, nonostante i biancorossi abbiano già raggiunto la matematica promozione in serie B e gli jonici siano aritmeticamente salvi. I Galletti si stanno preparando al massimo e il tecnico Michele Mignani schiererà la migliore formazione possibile. Out in due: lo squalificato Terranova e l’infortunato Pucino che si è operato al ginocchio, chiudendo in anticipo la stagione. Secondo il 4-3-1-2, dovrebbe essere confermato Frattali in porta, in difesa agirà Belli sulla destra, mentre Gigliotti sarà uno dei due centrali. A centrocampo, probabile la conferma di Maita, Maiello e D’Errico, così come quella di Antenucci (alla caccia dei 20 gol: è a quota 17) in attacco. Da assegnare, quindi, ben quattro maglie.

Ecco i ballottaggi in corso.

Di Cesare-Celiento 70%-30%: Il capitano ha bruciato le tappe dopo il ungo infortunio pur di esserci nel girone di ritorno. Facile quindi che gli sia accordata la ribalta del derby, spuntandola su Celiento.

Ricci-Mazzotta 70%-30%: I due terzini sinistri potrebbero anche fare staffetta nel corso del match. Potrebbe partire dall’inizio Ricci per sfruttarne la corsa ed impostare una gara d’attacco.

Galano-Mallamo 55%-45%: Galano ricerca ancora i suoi colpi e la migliore condizione: ha bisogno di minutaggio e gare sentite per ritrovarsi. Mallamo, però, è una garanzia: potrebbe essere utile pure a gara in corso.

Cheddira-Simeri 55%-45%: Simeri avrà sicuramente spazio in questo finale di campionato, dopo tanta panchina. Cheddira, però, è partito tra i rincalzi la scorsa settimana, stavolta potrebbe toccare a lui la maglia da titolare.

© Riproduzione riservata