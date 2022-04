Bari, verso il derby di Taranto: squalificato Terranova, due assenze tra gli jonici

Nonostante entrambe abbiano raggiunto i rispettivi obiettivi, sarà comunque gran derby tra Bari e Taranto. Il match è in programma sabato 16 aprile alle 17,30 allo stadio Jacovone. Matematicamente promossi in B sono i biancorossi, così come aritmeticamente salvi sono gli jonici, eppure l’antica rivalità tra le due tifoserie promette una sfida davvero sentita. Al punto che il club rossoblu ha applicato una serie di agevolazioni per favorire l’affluenza allo stadio. Previste, però, assenze pesanti, su entrambi i fronti. Tra i Galletti, infatti, mancherà Emanuele Terranova: il navigato difensore è stato squalificato per un turno, data l’ammonizione rimediata contro l’Avellino, in regime di diffida. Da verificare, inoltre, le condizioni di Raffaele Pucino e Ruben Botta, entrambi alle prese con fastidiosi infortuni. Due defezioni sul ramo disciplinare anche nel Taranto: salteranno il derby per squalifica Leandro Versienti e soprattutto Davide Di Gennaro, ovvero l’ex di turno. Il regista, infatti, aveva trascorso a Bari la prima parte di stagione collezionando appena sette presenze e zero reti: dato il poco spazio, il centrocampista aveva poi deciso di rescindere il vincolo annuale con i biancorossi per scegliere poi di legarsi ai rossoblu con i quali ha potuto giocare con continuità.

