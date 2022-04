MONTEROSI-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

MARCATORE: al 35′ st Costantino R. (rig.).

MONTEROSI TUSCIA: Adamo E. (dal 29′ st Verde F.), Alia M. (Portiere), Basit A. (dal 1′ st Buglio D.), Borri L., Costantino R. (dal 42′ st Caon G.), Ekuban J. (dal 28′ st Artistico G.), Franchini S., Parlati S., Piroli D., Rocchi G., Tonetto M.. A disposizione: Artistico G., Basile U. (Portiere), Buglio D., Cancellieri D., Caon G., Daga R. (Portiere), D’Antonio F., Luciani P., Mbende E., Milani A., Sdaigui Z., Verde F.

VIRTUS FRANCAVILLA: Caporale A., Carella F. (dal 36′ st Ventola D.), Franco D., Idda R., Ingrosso G., Miceli M., Nobile T. (Portiere), Patierno C., Perez L., Pierno R., Toscano M.. A disposizione: Cassano G. (Portiere), Delvino F., De Maria A., Feltrin A., Gianfreda L., Maiorino P., Milli J. (Portiere), Poleti A., Ventola D.

NOTE: ammoniti: al 6′ pt Basit A. (Monterosi Tuscia) al 19′ pt Miceli M. (Virtus Francavilla), al 34′ st Franco D. (Virtus Francavilla). Espulsioni: al 45′ st Pierno R. (Virtus Francavilla).

Un rigore condanna alla sconfitta la Virtus Francavilla in casa del Monterosi allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo. Termina 1-0 per i padroni di casa, con gli ospiti, che hanno chiuso la gara in dieci, e che hanno sfiorato il pari in pieno recupero con Ventola. La squadra di Leonardo Menichini con 50 punti tiene ferma la sua posizione nei playoff, mentre la Virtus resta a quota 55. Il gol partita è stato siglato da Costantino nella ripresa, al 35′, su penalty. Prima del vantaggio dei laziali, i pugliesi hanno avuto un paio di occasioni per passare in vantaggio.

