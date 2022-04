Il Taranto perde a Messina, ma festeggia ugualmente la salvezza matematica in Serie C

MESSINA - TARANTO 1-0

MARCATORI: 26' st Rizzo.

MESSINA (4-1-4-1): Lewandowski ; Morelli, Celic, Camilleri , Fazzi; Rizzo; Russo (36' st Simonetti ), Fofana (12' st Busatto), Damian, Statella (23' st Catania); Piovaccari (36' st Konate ). A disp.: Caruso, Rondinella, Fantoni, Angileri, Trasciani, Marginean, Balde, Adorante. All.: Raciti.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zull, Granata, Ferrara (40' pt Mastromonaco, 36' st Santarpia ); Di Gennaro , Labriola (36' st Falcone); Versienti (36' st Manneh), Giovinco (22' st Cannavaro), De Maria; Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Turi, Benassai, Maiorino, Manneh. All.: Laterza

ARBITRO: Di Graci di Como

AMMONITI: De Maria (T) all'11' pt, Camilleri (M) al 21' pt, Versienti (T) al 17' st, Morelli (M) al 29' st, Di Gennaro (T) al 29' st.

NOTE: Angoli: 2-4. Recuperi: 2' pt, 4' st.

Seppur sconfitto il Taranto trova la salvezza con due giornate di anticipo complici le sconfitte di Paganese, Andria e Vibonese. I rossoblu festeggiano la permanenza in Serie C. Un buon Taranto nel corso del primo tempo con diverse occasioni non sciupate dagli uomini di Laterza. A cinque minuti dal termine infortunio per Ferrara che viene sostituito da Mastromonaco. L'equilibrio si spezza a 20 minuti dalla fine: protagonista di una papera clamorosa Chiorra che si lascia sorprendere da una sassata di Rizzo su punizione. Vince il Messina, ma festeggiano entrambe con il Taranto che resta in Serie C.

