Bari-Avellino: cornice da oltre 20mila spettatori. Le probabili formazioni

Bari-Avellino avrà una cornice di pubblico eccezionale. Oltre 20mila i biglietti venduti per la sfida che si svolgerà domenica 10 aprile al San Nicola, alle 17,30. Si prevede il sold out anche per i 1.290 tagliandi del settore ospiti messi a disposizione dei tifosi irpini. Tra i biancorossi, sono due le defezioni: Pucino e Botta sono convocati, ma inutilizzabili a causa di problemi fisici. Per il resto, nonostante la matematica promozione in B ormai ottenuta, è probabile che Michele Mignani riparta dalla formazione base, dando nel corso del match spazio anche a calciatori meno utilizzati. Pertanto, nel 4-3-1-2, Frattali è confermato in porta, con Belli a destra, Terranova e Gigliotti (in vantaggio su Celiento e Di Cesare al centro), mentre Ricci dovrebbe spuntarla su Mazzotta a sinistra. A centrocampo, conferma in vista per Maita, Maiello e D’Errico, con Galano favorito per la maglia da trequartista. In attacco, dovrebbero partire dall’inizio ancora Antenucci e Cheddira.

Le probabili formazioni:

Bari (4-3-1-2): 1 Frattali, 24 Belli, 26 Terranova, 3 Gigliotti, 31 Ricci; 4 Maita, 17 Maiello, 14 D’Errico; 19 Galano; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A Disp: 13 Polverino, 5 Celiento, 6 Di Cesare, 24 Mazzotta, 99 Mallamo, 8 Bianco, 29 Scavone, 21 Misuraca, 9 Simeri, 88 Paponi, 18 Citro, 34 Daddario. All. Mignani.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Pucino, Botta.

Avellino (3-5-2): 22 Forte, 28 Silvestri, 6 Scognamiglio, 16 Bove; 23 Ciancio, 10 De Francesco, 4 Aloi, 69 Kragl, 33 Mignanelli; 7 Kanoute, 9 Murano. A Disp: 1 Pane, 12 Pizzella, 20 Carriero, 5 Chiti, 14 Di Gaudio, 13 Dossena, 8 Mastalli, 21 Matera, 25 Micovschi, 11 Plescia, 2 Rizzo, 3 Tito. All. Gautieri.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Maniero.

Arbitro: Maggio di Lodi.

Tv: diretta su Eleven Sports.

© Riproduzione riservata