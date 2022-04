Verso Bari-Avellino, la designazione arbitrale. Tra i biancorossi Botta in dubbio, rientra Gigliotti

Nonostante il Bari sia già matematicamente promosso in serie B, il match che domenica prossima vedrà i biancorossi opposti all’Avellino resta un confronto di assoluto livello. I Galletti, infatti, vorranno onorare al meglio l’impegno davanti ad un San Nicola che nuovamente prevedrà un colpo d’occhio mozzafiato. Dall’altro lato, gli irpini sono appaiati al Catanzaro al secondo posto del girone C di serie C e di certo lotteranno fino in fondo per conquistare la piazza d’onore che, peraltro, consente anche di affrontare i playoff da posizione privilegiata. In vista del confronto, è stato designato l’arbitro del match che sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Maninetti della sezione di Lovere e Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano. Quarto uomo sarà Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia. La squadra di Michele Mignani ha ripreso, intanto, la preparazione: rientrerà a disposizione Gigliotti che ha scontato il turno di squalifica, ma vanno verificate le condizioni di Ruben Botta, ancora alle prese con noie muscolari.

