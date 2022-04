Bari-Avellino, tanti peluches per accogliere i piccoli pazienti dell’Istituto Oncologico

In occasione di Bari-Avellino, in programma domenica 10 aprile alle 17,30 per la 36esima giornata del girone C del campionato di serie C, allo stadio San Nicola saranno previsti degli “ospiti” speciali: tanti pupazzi di peluche, infatti, coloreranno la tribuna est, posti sui seggiolini del settore dello stadio solitamente riservato alle famiglie. L’iniziativa è stata varata per accogliere i piccoli pazienti dell’Istituto Oncologico di Bari.

La raccolta dei peluche (usati e lavati, oppure nuovi, in ogni caso in buone condizioni) è aperta a chiunque voglia partecipare: per le famiglie che aderiranno all’iniziativa o per i bambini che vorranno fare un dono particolare a chi in questo momento è costretto ad affrontare un percorso di cura, sarà sufficiente portare i pupazzi nella sede della scuola calcio ufficiale della Ssc Bari, ovvero la Scuola Calcio Intesa Sport Club Bari (ubicata in via Suglia, a Bari) in una busta chiusa. Il punto di raccolta sarà ancora attivo mercoledì 6 e venerdì 8 aprile dalle 15:30 alle 18:30. Un bel gesto, insomma, per rendere ancora più bella la gara che celebrerà il ritorno dei biancorossi in serie B, certificato domenica scorsa, con la vittoria a Latina.

