Nozze per Caparezza. Il cantante ha sposato la sua storica fidanzata Alba

Caparezza, al secolo Michele Salvemini, 49 anni, è convolato a giuste nozze sposando la sua storica fidanzata, Alba.

La cerimonia con rito civile s’è tenuta nella Sala rossa del Castello di Barletta, poi gli sposi si sono trasferiti a Molfetta nel locale Eremo, dove in forma strettamente privata e con pochissimi amici hanno festeggiato il matrimonio esponendo anche un cartello che richiama una popolare canzone dell'artista: «Felici ma… trimoni».

Caparezza è di Molfetta e Alba di Barletta, ma per lungo tempo aveva lavorato come dottore optometrista in un'ottica di Trani, dove spesso l'artista si recava per attenderla alla fine della sua giornata di lavoro.

Nonostante la forma riservata delle nozze non sono mancati i video da parte dei fan, e le conseguenti foto che hanno fatto rapidamente il giro del web.

