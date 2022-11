Acqua, Confindustria Puglia e Bari-Bat: progetto con Albania contro crisi idrica

"La crisi idrica che è appena emersa nel corso di quest'anno, diventerà vera emergenza nei prossimi anni. Abbiamo ancora una volta necessità di una politica che riesca a non guardare alle prossime elezioni, ma come disse De Gasperi, alle future generazioni". Lo ha detto presidente di Confindustria Puglia e Bari-Bat, Sergio Fontana, durante l'assemblea in corso a Bari. "Qui in Puglia, abbiamo le competenze per essere un punto di riferimento nazionale per la politica idrica. Abbiamo l'Acquedotto pugliese, il più grande d'Europa, la prima stazione appaltante della Puglia - ha aggiunto - Unita dal mare Adriatico. E abbiamo qui di fronte a noi l'Albania, un Paese ricchissimo di acqua. Con l'Albania abbiamo dei rapporti di vicinanza eccezionali. Abbiamo un'opportunità enorme per affrontare la crisi idrica, in maniera preventiva. Possiamo dar vita a un grande e ambizioso progetto: costruire un imponente infrastruttura idrica nel mare Adriatico tra Puglia e Albania".

