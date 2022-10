La Lotteria Italia bacia Trani, vinti 10.000 euro con un biglietto "giornaliero"

La vecchia Lotteria Italia si rivela tuttora un affidabile veicolo di fortuna. Infatti, grazie ad uno dei biglietti cosiddetti «giornalieri» del concorso a premi che si concluderà, come da tradizione, il 6 gennaio del prossimo anno, a Trani sono stati vinti 10.000 euro. Lo fa sapere Lino Ulisse, l'edicolante della storica rivendita di giornali di via Mario Pagano, quasi all'intersezione con via San Giorgio, nella quale il tagliando fortunato è stato acquistato.

Quello che è risultato vincente non è, come detto, un gratta e vinci ma un biglietto tradizionale che contiene una parte patinata da grattare, sotto la quale si manifesta un codice che dà diritto, se vincente, al premio giornaliero di 10.000 euro: in questo caso la fortuna ha baciato un ignoto scommettitore, quasi certamente di Trani considerando quanto fortemente radicata in città sia la clientela di quell'edicola.

