Bari, il 16 ottobre gara di solidarietà con la seconda edizione di “Io corro per loro”

Domenica 16 ottobre, alle 10, in piazza Giulio Cesare a Bari prenderà il via la corsa solidale non competitiva “Io corro per loro”, manifestazione nazionale organizzata dalla FIAGOP e a livello locale dalle sue federate baresi Agebeo e Amici di Vincenzo OdV e Apleti OdV.

L’iniziativa, che in Italia giunge alla seconda edizione, mira a raccogliere fondi per la ricerca e quest’anno si pone un obiettivo ambizioso: 4 milioni di euro per finanziare la ricerca in oncologia pediatrica. L’obiettivo delle Federate Fiagop è raccogliere fondi a sostegno di cinque progetti di ricerca europei. A Bari la corsa avverrà all’interno del Policlinico. Lo start verrà dato da un rappresentante della direzione sanitaria, mentre l'arrivo, all'ingresso della palazzina dell’Unità Operativa Complessa dell'Oncoematologia Pediatrica, verrà decretato dal Direttore di Unità operativa dr. Nicola Santoro, che attenderà i partecipanti.

Ogni anno, in Italia, viene diagnosticato un tumore a circa 1.400 bambini e 800 adolescenti (35.000 in Europa). Si sa poco sulle cause di questi tumori, ne esistono molti tipi diversi, rendendo ogni tumore pediatrico una malattia rara che fatica ad attrarre un numero sufficiente di ricerche scientifiche. Negli ultimi 20 anni i tassi di sopravvivenza sono rimasti stagnanti e i bambini continuano a essere trattati con farmaci che a volte hanno più di 50 anni e sono tossici, di conseguenza, 2/3 dei bambini che guariscono subiscono gravi effetti collaterali tardivi.

La corsa, ideata da FIAGOP, rientra nel progetto europeo “Fight Kids Cancer” lanciato dalla stessa insieme a alle associazioni KickKancer (Belgio), Imagine for Margo (Francia), Fondatioun Kriibskrank Kanner (Lussemburgo). La corsa si svilupperà su un percorso di 3 km all’interno del Policlinico; l’iscrizione ha un costo-donazione base di 10€ che può essere fatta o attraverso il link www.iocorroperloro.it/.../io-corro-per-loro-2022 o personalmente attraverso le segreterie Agebeo o Apleti, situate nella palazzina di Oncomatologia pediatrica dello stesso centro ospedaliero.

© Riproduzione riservata