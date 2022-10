Arianna Lomuscio, a Bari prima donna macchinista in un settore in prevalenza "maschile"

"È con orgoglio e piacere che GTS Rail dà il benvenuto ad Arianna, prima macchinista donna a bordo dei nostri treni!" E' quanto si legge in un post dell'impresa ferroviaria pugliese del gruppo GTS Spa che opera nel mercato liberalizzato dal 2008. Arianna Lomuscio, 23 anni, di Toritto in provincia di Bari, è la prima macchinista donna assunta dall'azienda.

"Un mestiere impegnativo - aggiunge GTS Rail - che negli ultimi anni sta accogliendo molte donne, come la nostra Arianna alla quale piace scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo a bordo di mezzi che come lei stessa cita: "Offrono grandi potenzialità in termini di qualità e sostenibilità". Oggi le professioni ferroviarie non sono più solo per uomini.

Quello che le aziende cercano è il potenziale, il talento, la voglia di fare e mettersi in gioco. Tutte doti che ai nostri collaboratori non mancano.

In bocca al lupo Arianna".

