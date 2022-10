Fiera del Levante: spettacoli ed esibizioni nei viali

Live show, attrazioni itineranti e esibizioni: all'85 esima edizione della Fiera del Levante, la cui inaugurazione è prevista per venerdì pomeriggio, ci sarà anche un fitto calendario di eventi e spettacoli, con molti artisti ospiti. La danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri con la sua Res Extensa Dance Company, in collaborazione con Opera Ideazione, darà vita allo spettacolo "Le belle storie non finiscono mai", creato proprio per questa edizione della Campionaria. Il comico Uccio De Santis intratterrà il pubblico con i suoi show e sketch. Anche il professore più amato dal web, Vincenzo Schettini, sarà protagonista in questa Campionaria con le sue lezioni di fisica. Lungo i viali fieristici anche artisti di strada coinvolgeranno il pubblico e i bambini regalando momenti di svago e divertimento. Viaggio sonoro invece con Takabum, collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada una miscela di suoni funk e easy. Saranno protagonisti anche diversi influencer, da Daniele Condotta a Michele Carella.

