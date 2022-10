Emiliano: "Puglia scelta come riferimento per invecchiamento sano"

La Regione Puglia e' stata scelta come centro di riferimento europeo per l'invecchiamento sano e attivo. E' quanto emerso dall'esito della valutazione delle candidature, in base al quale la Puglia e' stata riconosciuta Reference Site con un rating pieno di 4 stelle su 4. "Un'importante conferma del percorso svolto finora - commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della cerimonia ufficiale di premiazione che si e' tenuta oggi a Bruxelles nell'Albert Borschette Congress Center - e altresi' un lusinghiero riconoscimento per l'appartenenza a un club di pochi e autorevoli Reference Site europei per le politiche sull'invecchiamento". L'iniziativa, voluta dalla Commissione europea quasi dieci anni fa per censire e mettere in rete le migliori realta' nelle politiche e nelle pratiche per una longevita' sostenibile e di qualita', e' giunta alla sua quarta edizione e ha visto Regione Puglia confermata con il massimo punteggio disponibile per il triennio 2022-2024. Lo status di Reference Site conferisce ai centri o alle Regioni un ruolo privilegiato presso la Commissione europea di consultazione per la stesura delle politiche e dei finanziamenti in materia, di fornitura strutturata di buone pratiche da portare a sistema a livello continentale, di gemellaggio e tutoraggio per altre Regioni e di maggiore autorevolezza nell'accesso ai fondi europei. "Le disuguaglianze assistenziali sono tra le nostre principali preoccupazioni - conclude Emiliano - e con l'avanzare dell'eta' tra i cittadini rischiano di farsi piu' marcate: possiamo occuparcene fronteggiando di volta in volta le singole esigenze acute oppure, come abbiamo deciso di fare noi, attivare un circuito virtuoso e precoce di economia dell'invecchiamento". Per la Regione Puglia ha preso parte alla cerimonia di premiazione l'assessora al Welfare, Rosa Barone, accompagnata dal direttore generale di AReSS Puglia, Giovanni Gorgoni, coordinatore regionale del Reference Site for Active and Healthy Ageing.

© Riproduzione riservata