Bari, dall’11 al 13 ottobre ecco il Tour “Aria di San Daniele”

Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud, finalmente Aria di San Daniele fa tappa anche a Bari per tre giorni dedicati all’inimitabile gusto del prosciutto di San Daniele.

Una fetta di San Daniele DOP racchiude storia, tradizione e artigianalità: il tour Aria di San Daniele nasce proprio con la volontà di portare “in viaggio” questo alfiere del gusto e far conoscere a tutti le sue infinite sfumature.

Il format itinerante della storica manifestazione “Aria di Festa” ha portato in tour per il Belpaese tutto lo spirito conviviale e l’animo festoso che caratterizza l’evento friulano. Partito da Roma, il tour Aria di San Daniele ha attraversato la Penisola portando a tutti gli italiani un “assaggio” del famoso San Daniele DOP. E dopo Roma, Torino, Bergamo, Milano, Verona e Palermo sarà il momento di Bari: il capoluogo pugliese ospiterà l’evento dall’11 al 13 ottobre.

L’evento offre l’occasione di scoprire le caratteristiche distintive e le qualità che si celano dietro ogni fetta di San Daniele DOP. Tra un calice di vino e un cocktail, gli ospiti possono degustare gratuitamente il Prosciutto di San Daniele affettato a macchina o al coltello da tagliatori esperti.

Le location selezionate su Bari sono tre, tutte caratterizzate da un’atmosfera suggestiva. La prima tappa di Aria di San Daniele è prevista per l’11 ottobre nella raffinata location de La Biglietteria caratterizzata da un ricercato arredo new decò.

Bere e gustare il San Daniele, circondati dalla bellezza dell’architettura barese: il 12 ottobre sarà il turno di In Alto Vineria, frizzante ristopub nel cuore della città. L’evento si chiude con l’appuntamento di giovedì 13 ottobre da Mood con un aperitivo speciale a base di Prosciutto di San Daniele.

