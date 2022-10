I presidi pugliesi: "Vaccinarsi è obbligo sociale"

"Vaccinarsi è un obbligo sociale prima di tutto, farlo dimostra l'appartenenza a una comunità coesa e solidale. Le vaccinazioni salvano le vite dei bambini e degli adulti". È quanto si legge nella nota dell'associazione nazionale dei presidi (Anp) della Puglia, in vista dell'incontro di domani a Laterza (Bari), promosso con i pediatri e il patrocinio dell'Amministrazione cittadina, con genitori, docenti e dirigenti scolastici sul tema 'Proteggere i bambini, i ragazzi e tutti noi'.

"L'obiettivo è far comprendere, al di là delle emergenze e degli obblighi, che vaccinarsi contribuisce in modo determinante al miglior funzionamento di scuole, assicurando la continuità formativa, istituzioni e ambienti di lavoro", sottolinea il presidente dell'associazione, Roberto Romito. "I pediatri e l'Anp si impegnano nel promuovere le vaccinazioni e invitano al sostegno ed alla massima collaborazione, in un'ottica sinergica fra scienza, cultura e solidarietà", conclude.

