In Puglia bici gratis sui treni per la settimana europea della mobilità

Dal 16 settembre torna la Settimana europea della mobilità e Trenitalia lo fa con uno slogan, “Better Connection”, che sottolinea l’importanza di creare sempre più sinergie e connessioni per incentivare modi di mobilità più sostenibili. Proprio in occasione di questa settimana, Trenitalia promuove l’utilizzo della bicicletta in Puglia, grazie ad un accordo fra Regione, Ferrovie del Sud Est e la stessa Trenitalia: il trasporto della bicicletta è gratuito a bordo treno per muoversi all’interno della Regione.

Di verde, colore simbolo per eccellenza della sostenibilità ambientale, si è tinto il nuovo Intercity, recentemente presentato da Trenitalia, che vanta i primi sedili realizzati con tessuti ottenuti da plastica riciclata. Largo poi ai posti bici (6 nella carrozza 3) ed alle ricariche per le biciclette elettriche.

Ed a Lecce, nello spazio dedicato solitamente al parcheggio delle automobili, saranno costruiti salottini in cui si alterneranno presentazione di libri su ciclismo e cicloturismo, mercatini di scambio bici, giardini, fattorie urbane temporanee, stand dedicati a prodotti eco, officine di riparazione biciclette e altre attività ludico ricreative. Tutta la settimana è dedicata alla sfida “car free”: sette giorni per invitare le persone a scegliere mezzi di trasporto che inquinano meno e non occupano tutto quello spazio pubblico che le auto “rubano”.

