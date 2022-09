La rassegna gastronomica “Una fetta di Parma” arriva a Bari: il 17 e 18 settembre in Largo Giannella

Continua il viaggio di #UnaFettaDiParma, un’esperienza di gusto che attraverserà l’Italia per fare vivere il sapore autentico della tradizione del territorio emiliano

L’itinerario coinvolgerà le principali città italiane per raccontare i valori, la storia, la tradizione e i segreti che danno vita al sapore unico e inconfondibile di Prosciutto di Parma.

La prossima tappa del tour si terrà a Bari il 17 e 18 settembre. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra assaggi, show cooking, contenuti speciali e ospiti d’eccezione. Il format #UnaFettaDiParma si svilupperà difronte al mare in Largo Luigi Giannella. Saranno allestiti un Parma Room, ovvero un’installazione audiovisiva che racconta tutti gli aspetti che rendono Prosciutto di Parma un’eccellenza italiana, con degustazione finale guidata. Quindi un PhotoBooth, cioè un angolo dove scattare una foto insieme a Prosciutto di Parma, per ricordare le emozioni che regala a ogni suo assaggio, nonché una mostra Fotografica, un racconto per immagini della filiera e della storia del prodotto. Infine, saranno organizzati un Food Truck che costituirà il luogo dove poter gustare gli speciali panini nati dalla collaborazione tra Prosciutto di Parma e Filippo Magnini.

Domenica 18 settembre dalle 11.00 alle 14.00 andrà in scena uno show cooking, il pubblico avrà l’occasione di incontrare l’ambassador di marca, il campione di nuoto Filippo Magnini, coinvolto in una sessione di show cooking live. Insieme a lui, lo chef preparerà la ricetta del panino gourmet dedicato alla città, a base di Prosciutto di Parma e altre eccellenze DOP italiane, per esprimere il gusto dell’italianità a tutto tondo.

