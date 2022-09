“San Severo Città Cardioprotetta”: entra nel vivo il progetto di CRI, Comune e partner

A San Severo entra nel vivo il progetto promosso da CRI e Comune e condiviso da un gran numero di partner grazie al lavoro di coordinamento svolto dalla Consulta delle Associazioni. La convenzione tra Amministrazione comunale di San Severo e Croce Rossa Italiana Comitato San Severo-Torremaggiore, ha attivato una serie di azioni co-finanziate per la realizzazione dell’ambizioso progetto per far rendere “San Severo Città Cardioprotetta”. Parte quindi la fase di coinvolgimento della cittadinanza finalizzata a raggiungere gli obiettivi e gli standard previsti dal progetto.

Nei prossimi giorni i volontari del Comitato locale, muniti di divisa e di tesserino di Croce Rossa Italiana, completeranno il lavoro di mappatura della dotazione di Defibrillatori semi automatici Esterni (DAE) attualmente in uso, avviato nei mesi e portato avanti grazie all’impegno di referenti di Associazioni del territorio, del direttivo della Consulta, nonché del Comune. La compilazione del modulo faciliterà la raccolta dei dati per poi definire i punti strategici dell’installazione dei 10 DAE, il cui acquisto è previsto dal progetto. La raccolta dei dati si svolgerà con il contributo di Farmacie, Studi Medici, Scuole di ogni ordine e grado, Sedi associative sportive e culturali oltre che di attività commerciali.

