Nelle acque di Trani si fa largo il gigante Baraka. Ecco lo yacht da 840 tonnellate

Misura 58 metri, pesa 840 tonnellate, può ospitare per una vacanza da sogno fino a 12 persone, con un equipaggio formato di 16 membri. Sono i numeri da capogiro del mega yacht Baraka, che in queste ore è fermo al largo di Trani nell'ambito di una «passeggiata» che ha compreso anche la costa del brindisino e poi Monopoli.

Varato nel 2010 da Turquoise, Baraka batte bandiera delle Isole Cayman, è stato progettato dall'architetto Francesco Paszowsky, contiene spazi fitness vasche Jacuzzi, aree completamente accessibili anche per le carrozzine di chi ha un disagio e ovviamente molto altro. Non si conoscono gli occupanti attualmente a bordo che hanno scelto di fermarsi a Trani per godersi per un po' la città, verso cui sono stati trasbordati da una barva minore, ma si sa per certo che una settimana a bordo può costare oltre 300mila euro.

Il Baraka è passato alla storia anche per avere prestato soccorso ad uno yacht in fiamme, nella rada di Porto Cervo nell'estate 2019.

