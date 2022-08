Una preziosa maglia del Bari all'asta per sostenere la famiglia del piccolo Ivan

L’associazione Museo del Bari indice una nuova iniziativa a sostegno della famiglia del piccolo Ivan Fumarola, il bimbo di sette anni scomparso martedì scorso a causa della grave malattia contro cui lottava da tempo.

L’associazione, già a fine campionato scorso, aveva avviato una raccolta fondi cedendo alcune maglie per contribuire alle spese delle costose cure per il bimbo. Ora, in accordo con il Bari è stata messa a disposizione per un’asta a scopo benefico (si può partecipare sulla pagina facebook ufficiale Museo del Bari) la bellissima maglia speciale usata per la partita Bari- Fidelis Andria e in seguito autografata da tutta la squadra. La casacca fa parte di uno stock a tiratura limitata ed è stata indossata dal capitano Valerio Di Cesare. Il ricavato dell’incanto sarà interamente devoluto alla famiglia di Ivan. L’asta partirà da zero e sarà aggiudicata alla migliore offerta pervenuta entro il 2 settembre. Lo stesso capitano Valerio Di Cesare apporrà sul prezzo cimelio una dedica autografata al vincitore dell’incanto.

