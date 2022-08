Al figlio il nome del paese natio. Cittadinanza onoraria per il bambino americano "Celle"

La sindaca di Celle di San Vito, piccolissimo paesino del Foggiano, Palma Maria Giannini, ha conferito la cittadinanza onoraria al piccolo Celle Ren Melfi, il bambino, nato in Canada, prende il nome proprio dal piccolo comune foggiano. Il bambino è stato chiamato Celle in onore della città natale di suo nonno e questo, a dire del papà di Celle, Josh Melfi, era il modo per ricordare sia il piccolo paese sia le origini della famiglia Melfi.

"Celle, ti consegna le chiavi del paese. Spero che una volta diventato grande tu possa nutrire lo stesso amore del tuo bisnonno e dei tuoi genitori verso questa comunità". Queste le parole della sindaca Giannini. La cittadinanza onoraria è stata conferita durante un consiglio comunale e svoltosi alla presenza di Celle Ren Melfi e dei suoi genitori venuti dal Canada. Erano presenti anche l’assessore di Castelluccio Valmaggiore, Antonio Ziccardi, e una nutrita delegazione arrivata dal Canada. Al bambino Celle è stata consegnata una pergamena, un libro della Costituzione Italiana, una bandiera con il tricolore e la chiave realizzata in argento interamente a mano.

