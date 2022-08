Casa-vacanze da incubo: il wc in cucina: il video-denuncia su Tik Tok

Per risparmiare spazio, il padrone di casa ha sistemato cucina, lavandino, frigorifero, lavatrice e… wc quasi nella stesso ambiente, a pochissima distanza. Le cosiddette “case vacanze” a volte riservano sorprese impensabili. Basti pensare a quanto denunciato in questo video diventato virale su Tik Tok da una giovane turista che aveva prenotato un alloggio a Gallipoli, in Puglia: “Prenoti per Gallipoli 5 giorni prima di partire e trovi una 'casa' economica - recita la didascalia - E qui sembra quasi decente". Ma le immagini del filmato non possono ingannare: in un angolo della “cucina-bagno”, in bella vista, c’è… il gabinetto.

