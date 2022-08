Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri cittadino onorario di Mattinata

Domenica 28 agosto, a partire dalle 19.30, in corso Matino c/o il Faro della Legalità Nicola Gratteri sarà ospite della comunità di Mattinata, ridente cittadina sul Gargano, per un evento pubblico. La manifestazione è stata organizzato con il patrocinio di Avviso Pubblico, in collaborazione col locale Presidio di Libera e dell’Osservatorio Comunale Permanente sulla Disabilità e il Disagio Sociale.

"E’ con grande onore che annunciamo Nicola Gratteri cittadino onorario di Mattinata". Sottolinea il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, in una nota. Gratteri sarà ospite della comunità di Mattinata in compagnia del Procuratore Vaccaro e del giornalista di Repubblica, Giuliano Foschini, già autore del libro “Ti mangio il cuore”.

© Riproduzione riservata