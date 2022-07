Bari, dalla street art alle degustazioni di prodotti tipici: le nuove iniziative per potenziare il porto "turistico"

Potenziare l’accoglienza turistica e valorizzare la Puglia come destinazione di viaggi. E' l'obiettivo dell'accordo fra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Agenzia Regionale del Turismo Puglia. Promozione sottoscritta nei mesi scorsi e i cui primi risultati sono stati presentato questa mattina nei pressi dell’infopoint, ubicato nel Terminal Crociere del porto di Bari. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione, Luca Scandale, hanno illustrato i primi effetti e i risultati delle iniziative finalizzato a potenziare il sistema di accoglienza turistica e valorizzare della Puglia, le cui linee strategiche sono contenute in un accordo di cooperazione pubblico-pubblico, sottoscritto nello scorso mese di settembre.

Attraverso il documento attuativo, l’Ente portuale e l’Agenzia regionale si impegnano a predisporre una serie di azioni, coordinate e strategiche, per implementare la competitività della Puglia, in Italia e all’estero, quale meta di viaggi, aumentare i flussi turistici internazionali, destagionalizzare domanda e offerta, potenziare l’innovazione organizzativa e tecnologica del settore.Per raggiungere questi obiettivi, sono stati individuati alcuni interventi cardine finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio: il servizio di front office degli Info-Point turistici nei porti di Bari e Brindisi è stato implementato con una serie di iniziative di accoglienza, innovative ed esperienziali; l’Ente portuale e l’Agenzia regionale hanno avviato un’attività congiunta di brandizzazione dei porti; il noto artista internazionale Van Helten, nei prossimi mesi, realizzerà un’opera di street art sui silos presenti nel porto di Bari.

In particolare, per quanto attiene l’attività di info-point, la cui gestione è affidata a Unpli Puglia aps (Unione Nazionali Proloco d’Italia), sono state predisposte diverse iniziative che mirano ad offrire ai turisti, nel momento del loro arrivo in porto, un servizio qualificato e professionale di accoglienza e di informazione, ma anche di degustazione e di promozione delle specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un’ottica di promozione del territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze, anche, emozionali. “Sulla scorta degli ottimi risultati finora conseguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare il rapporto con Aret Puglia, con cui dal 2018 abbiamo avviato una strategia comune di potenziamento dell’accoglienza turistica nei nostri scali - commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. La stagione crocieristica 2022 verrà ricordata, nei porti del nostro sistema, come la stagione dei record per quanto attiene la presenza di navi e di turisti - continua Patroni Griffi- e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale appuntamento, dall’altra, forti dei numeri, dobbiamo spingere sull’acceleratore per l’immediato futuro, dando impulso alle attività di promozione e offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno - conclude il Presidente - vogliamo battere questo record”.

“Continuiamo a lavorare sull’innalzamento dei servizi di accoglienza che sono indispensabili a consolidare i flussi dell’estate 2022, sviluppando sinergie con altri enti impegnati a raggiungere gli stessi traguardi, come l’Autorità di Sistema Portuale di Bari - sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . La nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità sfruttata a pieno, che renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di mare, ma anche punto di partenza del turismo nautico. Il clima mite tutto l’anno, inoltre, ci conferisce una naturale vocazione alla destagionalizzazione anche per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire ai turisti una proposta il più possibile variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale che nelle destinazioni dell’entroterra pugliese”.

L’incontro con la stampa è avvenuto mentre in porto erano presenti tre navi da crociera, Aida Blu, Costa Pacifica, MSC Musica. Si tratta del quarto triplice accosto della stagione (il primo era stato il 3 giugno, poi l’11 e il 25), il prossimo sarà il 6 agosto.

