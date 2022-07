Dopo un secolo ritrova la tomba del nonno carabiniere morto nella prima guerra mondiale

Era alla ricerca del luogo di sepoltura del nonno da anni, ma senza riuscire ad avere mai una risposta. Sapeva soltanto che era morto, da tenente dei Carabinieri Reali, in Albania, nel 1917. Ma Ennio Sgarrino, 81 anni, ex dipendente Inps, non si è mai scoraggiato. Così ha deciso di bussare alle porte del comando provinciale dei carabinieri di Taranto e grazie all’aiuto e al prezioso lavoro di ricerca dei militari è riuscito ad avere informazioni sul luogo di sepoltura del nonno: Ennio Moratti, classe 1880, originario di Montefiorino (Modena).

L’Ufficiale era in forza alla Legione «Emilia Romagna" quando, durante il primo conflitto mondiale, morì in Albania, nel corso di operazioni belliche. Venne insignito di Medaglia d’Argento al Valor Militare, alla memoria. Le spoglie erano state custodite a Valona fino al 1962, e successivamente trasferite presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari. Particolarmente toccante è stato il momento in cui il comandante provinciale dei carabinieri di Taranto, colonnello Gaspare Giardelli, ha voluto personalmente dare la tanto attesa notizia al signor Sgarrino che, quasi incredulo, a stento è riuscito a trattenere le lacrime. L’ex dipendente Inps ha ringraziato i militari per la sensibilità e la vicinanza dimostrate e per avergli finalmente dato quello che credeva ormai irrealizzabile: la possibilità di poter portare un fiore sulla tomba dell’adorato nonno, non più perduto, come da anni sognava di fare.

