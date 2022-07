Taranto, dopo due anni è partito il treno bianco dell'Unitalsi

Dopo quasi tre anni di stop per l’emergenza pandemica, è partito oggi 20 luglio, dalla stazione di Taranto, lo speciale treno bianco di Trenitalia con a bordo 421 tra persone con disabilità, ammalati, famiglie e volontari, per raggiungere uno dei santuari più visitati al mondo, la grotta di Massabielle a Lourdes. Ormai da decenni, il Gruppo FS è infatti al fianco dell’Unitalsi per il trasporto dei pellegrini verso le mete di culto italiane e internazionali.

Un pellegrinaggio di solidarietà dal tema Live for peace per promuovere e sensibilizzare la comunità nel compiere piccoli gesti concreti a supporto dell’Ucraina, invasa dalla Russia dallo scorso 24 febbraio. Sventolando le bandiere della pace, il viaggio del convoglio effettuerà delle soste più lunghe nelle stazioni ferroviarie di Bari, Pescara, Ancona e Rimini, dove sono previsti dei flash mob - organizzati dai volontari e che avranno come colonna sonora Peace and love, il nuovo singolo di Francesco Gabbani - con l’obiettivo di coinvolgere le sezioni regionali Unitalsi, le autorità civili ed ecclesiali locali.

