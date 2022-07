Achille Lauro e il suo compleanno in Puglia: una festa da vera superstar

Achille Lauro ha festeggiato il suo 32esimo compleanno in Puglia. L’artista, dopo aver preso parte alla serata conclusiva di Battiti Live a Trani (in Puglia), è andato a Casa Sgarra, noto ristorante stellato della costa adriatica, per una festa da vera superstar.

La popstar, che ha da poco partecipato all'Eurovision come rappresentante di San Marino, ha optato per una cena a base di pesce, offerta a tutto il suo staff ed ha aspettato la mezzanotte per brindare con i suoi fedelissimi.

