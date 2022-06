Il cardinale Zuppi a Bari per la rassegna "Lector incontri"

Il nuovo presidente della CEI - Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, sarà a Bari venerdì 10 giugno per aprire la due giorni di “Lector Incontri”, la seconda anteprima della 18esima edizione di Lectorinfabula european cultural festival in programma a Conversano dal 19 al 25 settembre prossimi.Dopo il successo di Lector in Scienza, in collaborazione con Radio3 Scienza, “Lector Incontri” sarà uno spazio dedicato alle riflessioni su etica e religione, e si svolgerà tra Bari e Conversano.

Due città, due giorni, quattro appuntamenti, per raccontare di un territorio ponte verso gli altri Paesi, per ribadire la necessità di confronto e dialogo. Bari e la Puglia intendono sviluppare l’appello e l’impulso di pace che papa Francesco e la Conferenza dei Vescovi del Mediterraneo hanno lanciato nel febbraio 2020, affinché incontro non sia soltanto una parola, ma arricchimento tra persone di fedi, culture e opzioni filosofiche diverse. A questo ha pensato la Fondazione Di Vagno quando ha ritenuto necessario approfondire il concetto di Pace attraverso la voce di protagonisti di mondi religiosi diversi.

Non è un caso che apra la due giorni il cardinale Matteo Maria Zuppi che viene dalla particolare esperienza della Comunità di Sant’Egidio, resasi protagonista, nel secolo scorso, della riconquista della pace nel Mozambico martoriato dalla guerra civile. Il Cardinale conosce da vicino cosa significa costruire pace là dove regnano odio, violenza, distruzione e sofferenze infinite. Alla luce della tragedia della guerra in corso in Ucraina, inoltre, appare più che mai necessario sviluppare le tematiche del dialogo persino nelle condizioni più difficili.

Anche per questo il tema della Lectio Magistralis del Cardinale, Arcivescovo metropolita di Bologna, il 10 giugno alle 18.00 nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, è “Tra guerra e pace: la sfida della fratellanza”. Introdurrà la lectio, dopo i saluti istituzionali, il giornalista Marco Politi, scrittore e analista di questioni religiose. "La pace non è un ideale astratto o un dono che cade dal cielo: richiede fatica, tenacia, creatività – ha sottolineato Marco Politi - Bari e la Puglia sono storicamente testimoni e protagonisti nelle tensioni, nei conflitti, negli incontri che nei secoli si sono verificati sulle rotte tra Europa e Terrasanta, Nord-Africa e Vicino Oriente. È storia di ieri, è storia di oggi. Ora che la guerra insanguina il cuore del nostro Continente – ha continuato Politi – si rivela più che mai profetico l’appello alla fraternità che papa Francesco nel 2020 ha lanciato da questa città. È una sfida per il dialogo e la collaborazione tra le religioni e per un confronto laico sui valori della coesistenza internazionale".

La Lectio magistralis che, aprendo il convegno, terrà il neo-presidente della CEI, cardinale Zuppi, "evidenzia l’urgenza di riflettere e agire”. Alla lectio seguirà il dibattito su “Fede e politica nella crisi dell’assetto globale” perché la politica sembra improvvisare rimandando la ricostruzione di un ordine globale, e c’è un bisogno di trascendenza che attraversa la discussione al di là delle fedi religiose. Interverranno il sociologo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Mauro Magatti, il politologo Piero Ignazi e il Docente di sociologia all’Università degli Studi Roma Tre Onofrio Romano. Da Bari a Conversano il giorno dopo, sabato 11 giugno, nel Monastero di San Benedetto. La mattinata si aprirà alle 10.00 con una lezione dello storico Vito Bianchi su “Il mare di Abramo”, il Mediterraneo, forse il mare più pescoso in fatto di miti ed eroi, letterature e saghe, civiltà e religiosità. Seguirà una tavola rotonda moderata dal giornalista Marco Politi, sull’appello di Abu Dhabi e il dialogo interreligioso.

L’appello di Abu Dhabi infatti, firmato nel 2019 da papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb abbraccia l’atteggiamento che dovrebbe avere ogni dialogo interreligioso: “Vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare”. Parteciperanno alla tavola rotonda la storica Anna Foa, l’imam di Firenze Izzedin Elzir, e padre Emmanuel Albano direttore del Centro Ecumenico della Basilica di San Nicola.La terza e ultima anteprima, quella dedicata all’alimentazione, alla salute e alle scelte consapevoli, è Lector in Tavola in programma il 23 e 24 giugno prossimi.

