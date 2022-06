Venticinque foggiani tra i nuovi Cavalieri e Ufficiali della Repubblica. NOMI

In Piazza Italia a Foggia, in occasione della cerimonia del 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, sono state consegnate 25 Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che, ricordiamo è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Sono stati insigniti della decorazione di Ufficiale Michele Di Conza e il brigadiere Vincenzo Pizza. L’onorificenza di Cavaliere è stata conferita al dottor Antonio Caricato, dirigente della Questura in quiescenza, già capo della squadra mobile di Foggia; Raffaele Castriotta; Walter Cornacchia; geometra Michela De Lorenzis, in servizio presso la SSD manutenzione ed impianti del Policlinico Riuniti di Foggia, che si è distinta nelle attività dei lavori di adeguamento e riqualificazione degenze in ragione dell’emergenza sanitaria Covid 19; appuntato scelto qualifica speciale Francesco Paolo Di Giovanni; ingegnere Angelo Farina, vicario del comandante dei Vigili del Fuoco di Foggia; Maria Archina Farina; primo luogotenente Massimo Gatta; Raffaele Giangrossi; tenente colonnello Amedeo Guagnano; Michele Giuseppe Lapio; Lidia Moffa; ingegner Michele Pompeo Niro; maresciallo ordinario Giuseppe Pio Padovano, comandante dei Carabinieri di Castelluccio dei Sauri; Domenico Palmieri; Maria Rosaria Perna; Gianfranco Pesola; Luca Petruzzi; sostituto commissario Angelo Sanna; Costantina Santamaria; Antonio Stasulli; Franco Terlingo; maresciallo maggiore Luca Vitrani.

© Riproduzione riservata