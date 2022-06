Il 2 giugno a Bari manifestazioni per la pace

Il 2 giugno si celebra il 76° anniversario del referendum che fece dell’Italia una Repubblica, nello stesso giorno in cui fu eletta l’Assemblea Costituente. L’Anpi provinciale di Bari commemorerà la grande ricorrenza civile partecipando in ogni comune con i propri simboli alle manifestazioni predisposte dalle autorità.

Quest’anno la festa della Repubblica sarà accompagnata da tristezza e dal ricordo per la scomparsa del presidente nazionale emerito dell’Anpi, senatore Carlo Smuraglia, una vita partigiana spesa per la libertà e la giustizia, fondamento della repubblica nata dalla Resistenza. E sarà motivo di riflessione e impegno per la pace, priorità dettata dalla nostra Costituzione, contro la guerra in Ucraina e contro tutte le guerre, contro la corsa alle armi. Nel contempo, queste ragioni rafforzano la scelta di svolgere il 2 giugno la giornata nazionale di tesseramento dell’Anpi, spazio di democrazia che vive nel segno dell’antifascismo e della cooperazione fra i popoli.

A Bari, città capoluogo, gli appuntamenti sono due: la mattina alle ore 9,30 in piazza Diaz, nei pressi della manifestazione ufficiale che si terrà in largo Giannella, e il pomeriggio alle 18,30, nel largo prospiciente il palazzo dell’Economia (corso Vittorio Emanuele II), dove si svolgerà la manifestazione promossa dalla Rete regionale dei Comitati per la Pace.

