Si può affittare la villa di Lucio Dalla alle Isole Tremiti, con arredi e oggetti del cantautore

C'è anche la villa di Lucio Dalla tra gli immobili delle Isole Tremiti disponibili a partire dall'estate che sta per arrivare. All'interno dei tre piani che formano la villa, oltre agli arredi originali, ci sono anche gli oggetti del cantautore nato a Bologna ma originario di Manfredonia, che dalla sua abitazione estiva delle Diomedee ha scritto e musicato alcuni dei suoi brani più famosi. Tra tutti, 'Com'è profondo il mare'.

Lo scorso anno l'amministrazione guidata da Antonio Fentini, manifestò l'interesse all'acquisto di un altro immobile del cantautore, quello situato nella piazzetta di San Nicola vicino al santuario di Santa Maria a Mare. L'idea del sindaco è quella di trasformarla in una casa-museo. Nel settembre 2019 durante una immersione sott'acqua di dieci ragazzi non vedenti dell'associazione Albatros, tra reti, pennelli, lastre di vetroresina, bottiglie di plastica e vetro e mozziconi di sigaretta, spuntò una maglietta con immagine e autografo di Lucio Dalla su cui c'era scritto 'Ma i sogni non finiscono mai'.

