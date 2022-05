Migliaia di persone per San Nicola, a Bari è il giorno della festa

Entrano nel vivo i festeggiamenti per il patrono di Bari. Con l'imbarco del quadro di San Nicola da baia San Giorgio è cominciata nel pomeriggio la festa che torna in presenza dopo due anni, a causa della pandemia. Migliaia le persone che stanno già partecipando all'evento. "Il viaggio è iniziato. La nostra festa può finalmente cominciare" scrive su facebook il sindaco Antonio Decaro postando la foto del quadro del santo di Myra a bordo di una imbarcazione che lo condurrà al molo San Nicola. L'evento più atteso è il corteo storico, dedicato quest'anno alla pace, che parte alle 20.30 da piazza Federico II di Svevia e per circa due ore percorrerà il centro cittadino fino a raggiungere la Basilica. Con la direzione artistica del regista Nicola Valenzano, il corteo prevede il coinvolgimento di oltre 700 artisti, attori e figuranti, ballerini, un coro di 24 elementi e danzatori a parete. Saranno nove i "quadri" messi in scena nel corso dell'evento, uno dei quali, "Les Miserables", dedicato agli ultimi della società interpretati da ballerini con costumi medievali da clochard, prostitute, ubriachi e appestati, in omaggio ai genitori di San Nicola morti di peste. Lungo il percorso della Caravella saranno presenti scenografie imponenti, come tre torri alte cinque metri, dedicate a fede, speranza e carità, danzatori che scenderanno dalla facciata di Palazzo di Città a ricordare il momento in cui i marinai si preparavano all'impresa, e poi il momento finale sul sagrato della Basilica. Domani grande attesa per l'esibizione delle frecce tricolori sul Lungomare.

