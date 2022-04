Torremaggiore, l'ex procuratore Gian Carlo Caselli: "Qui la mafia peggiore che esiste in Italia".

Il Procuratore Gian Carlo Caselli è intervenuto a Torremaggiore, in provincia di Foggia, per raccontare ai ragazzi il valore delle regole incontrando gli studenti dell’Istituto Leccisotti dialogando con il giornalista Mario Valentino e il Procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro. Caselli, oltre che svelare i contenuti del suo ultimo libro, si è soffermato sulla cosiddetta quarta mafia. "È la peggiore mafia che esiste in Italia. È pericolosa non solo per gli atti di violenza, di violazione del codice penale, estorsioni, ma anche perché il loro unico obiettivo è accumulare soldi che poi devono essere riciclati, e di conseguenza si avvelena l’economia locale. Predomina l’egoismo, gli interessi personali".

La Comunità di Torremaggiore e l’Amministrazione Comunale, da sempre attenta a promuovere la cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni, si sono pregiate di ospitare il Procuratore Gian Carlo Caselli. Soddisfatto dell'incontro il primo cittadino Emilio Di Pumpo: "Siamo stati onorati dell’arrivo, nella nostra cittadina, del Magistrato Caselli, simbolo della lotta al terrorismo e alla mafia. Con gli studenti delle scuole cittadine, un’importante occasione di riflessione sui temi urgenti della legalità e della giustizia".

