Primo Maggio, a Barletta la manifestazione provinciale dei sindacati

È Barletta la città scelta quest’anno per la manifestazione provinciale di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio. Dalle 10.30, presso il parco dell’Umanità, le storie delle delegate e dei delegati del territorio e gli interventi dei rappresentanti sindacali.

Al centro della festa del lavoro non solo i temi relativi all’occupazione e alla crescita economica del territorio ma anche la pace, visto il contesto internazionale che caratterizza questo Primo Maggio. Sul palco, fra gli altri, il segretario generale della Cgil Bat Michele Valente, la segretaria Cisl Bari-Bat Tonia Sinisi e il coordinatore della Uil Bat Vincenzo Posa.

La richiesta che si leverà dalla piazza sarà «occupazione di qualità, la garanzia di welfare e stato sociale per tutti, uguaglianza. parità e pace».

