La ferrovia turistica Rocchetta-Gioia del Colle passerà per Spinazzola

Ci sarà anche un comune della Bat, Spinazzola, come storicamente era sempre stato, fra quelli toccati dalla tratta ferroviaria Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle, prossima a riaprire esclusivamente per percorsi turistici. La linea è chiusa dal 2017, ma a breve partiranno i lavori per la riqualificazione dell'intero percorso, a cura di rete ferroviaria italiana, grazie ad un robusto finanziamento statale di 30 milioni di euro.

Quello che prenderà forma si chiamerà «Treno della dolce vita», che potrà viaggiare sulla linea binario unico, non elettrificata, come una velocità massima di 70 km orari e portare a bordo non più di 40 passeggeri. Gli interventi prevedono la bonifica del percorso, il ripristino di tratti di binario e di alcuni importanti interscambi come la Spinazzola-Barletta e la Bari-Taranto.

