Vini e i vitigni autoctoni albanesi: domani l'evento a Gallipoli

La Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori FISAR ha organizzato un grande evento per far conoscere i vini e i vitigni autoctoni albanesi, in collaborazione con la delegazione Fisar Lecce. Il Delegato Artur Bodini è l’anima di questa manifestazione che si preannuncia di grande livello visto il numero e la rinomanza delle cantine albanesi invitate a Gallipoli per il giorno 26 aprile, al Ristorante la Giudecca. L’importanza dell’evento è data anche dalla partecipazione di un cospicuo numero di Sommelier di altre Federazioni nazionali, ben compiaciuti di partecipare a quella che sarà una vera e propria illustre vetrina per il Paese delle Aquile.

Da qualche anno ormai l’Albania sta investendo molto nel settore vitivinicolo; il Paese ha preso coscienza delle proprie potenzialità e prova a incentivare la produzione di vini locali, in vista di un futuro mercato internazionale. In particolare, negli anni immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale, i vigneti albanesi erano concentrati nelle aree geografiche del Paese caratterizzate da una fede cattolica e ortodossa; in questo senso erano città come Korcë, Pogradec, Përmet, Leskovik, Vlorë (Valona), Lezhë (Alessio), Shkodër (Scutari) ad occuparsi della produzione vinicola albanese.

Durante gli anni del comunismo la produzione vinicola è stata interrotta o, comunque non incentivata e l’Albania ha abbandonato quasi del tutto la coltivazione di uve per la spremitura. È solo dal 2002 che gli albanesi hanno ricominciato a investire nel settore vitivinicolo; oggi sono 26.000 gli ettari di terra destinati ai vigneti. La nuova generazione di viticoltori ha ripreso le redini del Paese, producendo vini completamenti autoctoni via via sempre più pregiati, che non hanno nulla da invidiare ai vini del resto dell’Europa. La Squadra Fisar Lecce, pertanto, sensibile e molto attenta a questo fenomeno al di là dell’Adriatico, ha voluto fortemente rendersi protagonista nel far conoscere il vino albanese in terra di Puglia dando il via a questa manifestazione che si preannuncia essere la prima di una serie di appuntamenti immancabili.

