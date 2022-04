Puglia: al via incontri territoriali per presentare piano regionale politiche sociali 2022-2024

Al via gli incontri territoriali di presentazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024. ''Come annunciato nel giorno della presentazione a Bari - dichiara l'assessora al Welfare Rosa Barone - terremo incontri in ogni provincia per approfondire i dettagli del Piano e parlare con tutti gli attori coinvolti. Ogni ente, ogni Comune, ogni associazione pugliese, ha un ruolo fondamentale per realizzare il Piano, per questo abbiamo organizzato questi momenti di confronto. Parliamo di un Piano condiviso e partecipato, come è chiaro anche dall'immagine che abbiamo scelto per rappresentarlo: un puzzle dove tutti i pezzi si incastrano e ognuno è protagonista con il proprio ruolo e compito''

