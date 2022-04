Bari, Expolevante fa il botto grazie alle auto d'epoca, sport, verde e animali

Circa 10mila persone hanno visitato, nel suo terzo giorno di apertura, “Expolevante”, la più importante manifestazione italiana dedicata al tempo libero organizzata da Nuova Fiera del Levante di Bari.

Tra i padiglioni che stanno riscuotendo maggior successo c’è quello dedicato alla Mobilità sostenibile (Padiglione 71) con le nuove tecnologie di mobilità sostenibile in collaborazione con Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo ed Accessori), presente con un’area espositiva e di test ride. Ma oggi è stato il giorno di “My Fantastic Pet”, al padiglione 20, il grande salone degli animali da compagnia rivolto a chi vuole avvicinarsi al mondo del pet per conoscere gli animali da vicino, anche le specie più rare, e imparare a prendersene cura. Fitto il programma di dimostrazioni e spettacoli di agility, serpenti, dog dance, falconeria. Sempre al padiglione 20 si viaggia “virtualmente” in Giappone con la rassegna di eventi dedicati al Sol Levante, dal titolo “Giappone Svelato”. Mostre, conferenze, lezioni di lingua e cucina giapponese e tante curiosità e gadget da acquistare, laboratori manga e rari esemplari di bonsai. In tanti stanno sperimentando nuove discipline sportive dal baseball alla pesca, dal judo al sollevamento pesi, dalla pallavolo al canottaggio (con simulatore) sino ai giochi da tavola nel padiglione 90, interamente dedicato allo Sport, altro grande protagonista di “Expolevante”. Qui si trovano stand allestiti da numerose federazioni sportive associate che promuovono lo sport e i corretti stili di vita, con attrazioni ed eventi dedicati a tutta la famiglia, da quelli amatoriali a quelli agonistici che godranno del patrocinio del CONI. Continuano le esposizioni dedicate all’outdoor living (Padiglione Nuovo) e al green design (Padiglione 19) di “Externa”, che sabato 23 aprile ha ospitato le archistar Mario Cucinella, Irina Chun e Stefano Boeri.

Domani “Expolevante” apre i suoi cancelli alle ore 10 con la sfilata di auto d’epoca, organizzata da Old Cars Club, in occasione della settima Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, a cui parteciperà anche Luigi De Laurentiis, Presidente dell’SSC Bari. Si continua, poi, nel padiglione 96 con l’esposizione di auto e moto d’epoca con l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e Old Cars Club. A partire dalle ore 12 iniziano le esibizioni di motocross freestyle (Area “Pista”). Da non perdere il convegno FIC (Centro Congressi, ore 9.30) con Giuseppe Abbagnale, ex canottiere olimpico italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio dal 2012 presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

Non mancano le Giostre per grandi e piccini (Piazzale 86-89) e una pista Go-Kart (Piazzale 47 Ovest) ed eventi dedicati alla musica con i dj set di giorno e di sera organizzati da Demodè in collaborazione con Ritmo 80 e dj contest con Pro Dj Confcommercio (Piazzale 47 Ovest e Piazzale 71).

