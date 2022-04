Borgo dei Borghi, Vico del Gargano quinto borgo più bello d'Italia

Un lusinghiero e gratificante quinto posto per la cittadina di Vico del Gargano nella trasmissione di Kilimangiaro dei 'Borghi dei Borghi d'Italia'. Nella puntata di Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich andata in onda ieri sera su Rai 3, al termine del viaggio attraverso venti regioni e territori ricchi di storia, tradizione e arte culinaria, l’Italia ha incoronato Soave, centro veronese del Veneto. Secondo posto per la Liguria con Millesimo in provincia di Savona. Terza la Toscana con Castelfranco Piandiscò in provincia di Arezzo. Al quarto posto l’Abruzzo con Navelli, in provincia de L’Aquila. Quinto posto per la Puglia, con Vico del Gargano. "Un grandissimo risultato. Tanta emozione, moltissima gratitudine per tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato. E un grazie enorme per chi ha votato Vico e la Puglia" il commento del sindaco Michele Sementino”. Vico del Gargano è un borgo medievale conosciuto per la Foresta Umbra, le spiagge di San Menaio e Calenella, le sue tante iniziative culturali. I quartieri più antichi del borgo hanno origini medievali: chiese, antichi palazzi, le vie e le piazze del centro storico ricordano la sua antica fondazione.

La giuria di esperti era composta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi ospite fisso del programma Le parole su Rai3. Questi i 20 borghi in gara: Vico del Gargano per la Puglia, Navelli per l’Abruzzo, Pietragalla per la Basilicata, Oriolo per la Calabria, Sant’Agata sui due Golfi per la Campania, Compiano per l’Emilia Romagna, Clauiano per il Friuli Venezia Giulia, Ventotene per il Lazio, Millesimo per la Liguria, Tremezzo per la Lombardia, Pergola per le Marche, Ricciola per il Molise, Varallo per il Piemonte, Cabras per la Sardegna, Sutera per la Sicilia, Castelfranco Piandiscò per la Toscana, Levico Terme per il Trentino Alto Adige, Trevi per l’Umbria, Verres per la Valle d’Aosta e Soave per il Veneto.

